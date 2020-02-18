Türkiye'nin ürettiği ilk elektrikli traktör için geri sayım başladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, şu anda fabrikanın kurulduğunu söyleyerek, ilk ürünleri kurulma aşamasında çiftçinin hizmetine sunacaklarını anlattı.

Yerli olarak geliştirilen ilk elektrikli traktörün deneme sürüşü geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Proje o günden bu yana çok mesafe katetti. Fabrika kurulma aşamasına geldi.

7 saat çalışabiliyor

45 dakikada şarj edilebilen elektrikli traktör, yaklaşık 7 saat çalışabiliyor. Elektrikli traktör, 750 saatte 3 bin liralık enerji harcıyor. Yakıttan tasarruf sağlayan traktör çiftçilerin üretim maliyetlerini de azaltacak.

Kayacan, "Altta sağım, üstte ev, önde de bir elektrikli traktör, istediğiniz yere çekebileceksiniz. Maliyetleri çok daha aşağı çekeceğiz inşallah. Yaylalarda artık insanların elektrik çekme veya elektriğe ulaşma gibi bir problemi de olmayacak" dedi.

Yerli ve milli elektrikli ilk elektrikli traktörün kısa zamanda seri üretimine başlanacak. Ağustos ayında ise piyasaya çıkması bekleniyor.