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Aracını açınca hırsızı gördü, kapıyı kilitleyip yardım istedi
İstanbul'da işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, arabasını açtığında şoke oldu. Arabasının içindeki hırsızla göz göze geldi. Hemen aracını kilitleyen profesör etrafından yardım istedi.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, her sabah olduğu gibi işe gitmek için evinden çıktı. Arabasını açtığında karşısında ona bakan bir hırsız gördü.
Aracın kapılarını hemen kilitledi, hırsız içeride kaldı. Profesör, çevredekilerden yardım isteyip polisi çağırdı. Yardımına ise ilk eşi Nuriye Fındıkoğlu koştu.
Zeki Fındıkoğlu, "Hanım kapıyı bir açtı içeride çuval gibi bir şey gördük. Meğerse adam yatıyor, sırtı kapıya dayanmış, çıkarttık sarhoş gibi görünüyor" dedi.
Nuriye Fındıkoğlu, hırsızı araçtan çıkarttı, sonra da polisi bekledi. Polise teslim edildiğinde üzerinde dizüstü bilgisayar, araç navigasyonu ve cep telefonu bulundu.
Hırsızlık zanlısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 22:03
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