Çanakkale'de Saros Körfezi Bolayır mevkiinde balık avlayan amatör bir balıkçı, yaklaşık 15 metre açıkta kıyıya paralel olarak yüzen bir köpek balığını yüzgecinden tanıdı.

Cep telefonuyla bu anları görüntüleyen amatör balıkçı yaşadığı heyecanı çektiği videoda şu sözlerle anlattı:

"Saros'ta olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim. İnanılmaz. Kıyıya çok yakın bir yerde geziyor. Hayatımda ilk defa bir köpekbalığını bu kadar yakından gördüm. İşte görüyorsunuz kayalıklar ve köpekbalığı. Harika."

[Fotoğraf: DHA]

"Çok yaklaşınca dibe dalarak gözden kayboldu"

Gelibolu'da 'Aksu-10' isimli teknesiyle balıkçılık yapan Volkan Çetin de 2 gün önce Saros Körfezi Baklaburnu mevkiinde avlanırken, dev köpek balığıyla karşılaştığını söyledi.

"Teknemle ağ bırakmaya giderken deniz üzerinde iki yüzgecini fark ettiğim bir köpekbalığı gördüm. Kıyıda olta balıkçıları da vardı. Merak edip, balığın yanına doğru gittik. Benim teknem 7 metre boyunda köpekbalığı ise teknenin boyundan daha büyüktü. Yanına kadar gittik ve gördük. Bitkin gözüküyordu. Ama çok yaklaşınca dibe dalarak gözden kayboldu."