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Eski belediye başkanı sahte kimlikle yakalandı
[Hakkında 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski belediye başkanı Tuncay Kılıç, yakalandı. Fotoğraf: DHA]
Hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki Çalış sahilinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kontrolde sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, eski belediye başkanı Tuncay Kılıç olduğu anlaşıldı.
"İhalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap" suçlamasıyla hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla Fethiye erdemit tuncay kılıçSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:05
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