Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.10.2023 12:33

Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

Bursa'da otogarda otobüs bekleyen iki yolcu arasında yük taşıma arabası nedeniyle kavga çıktı. Kalp hastası olan yolcular, kavga sonrası kalp krizi geçirdi. Biri hayatını kaybetti, diğeri tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay anı ise terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Kazım İnanç, memleketinden gelecek yolcu otobüsünü beklemek için, yanına yük taşıma arabası alıp perona gitti. İnanç otobüsü beklerken yanına yaklaşan Bayram Turgut, eşyalarını yükleyeceği gerekçesiyle yük taşıma arabasını kendisinden istedi. Taraflar arasından tartışma çıktı. Birbirinin üstüne yürüyüp yumruk atan İnanç ve Turgut'u çevredekiler ayırdı.

Perondan ayrılan İnanç ile Turgut, kalp krizi geçirdi. Eşinin gözleri önünde yere yığılan Turgut'a çevredekiler müdahale etti.

Kalp masajı yapılan Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

"Hastayım, darbedecek durumda değildim" 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İnanç, "Ben darbetmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben kesinlikle kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben kesinlikle maktule zarar vermedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" dedi. 

İnanç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İnanç'ın avukatları da Bayram Turgut'un adli tıp raporunda darp ve cebire rastlanmadığını, müvekkillerinin ağır hasta ve doktor kontrollerinin olduğunu, yaşlı olduğunu, olayı gerçekleştirmeye gücünün olmadığını, kendisinin de olaydan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Adli kontrol hükümlerini uygulayan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Öte yandan Kazım İnanç ile Bayram Turgut'un kavga ettiği ve Turgut'un kalp krizi geçirdiği anlar otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kozan Barajı'nda su seviyesi düştü: Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor
15:08
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Ukrayna'yı desteklememek hata olur
15:10
Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bozlağan için başsağlığı mesajı
14:52
Sırbistan, Kosova sınır hattındaki ordu mensuplarının sayısını azalttığını duyurdu
15:02
Ordu'da hamsiyle hazırlanan içli tava tescillendi
Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
FOTO FOKUS
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ