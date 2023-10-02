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Türkiye
DHA 02.10.2023 12:39

Kozan Barajı'nda su seviyesi düştü: Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Adana'da Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 16,4'e geriledi. Barajda büyük adacıklar ve su altında kalan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarken, oluşan kuraklık manzarası ürküttü.

Kozan Barajı'nda su seviyesi düştü: Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı
[Fotograf: DHA]

Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle çok şiddetli kuraklık görülen Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Barajı kuruma noktasına geldi.

Barajdaki suyun kilometrelerce çekilmesiyle baraj adeta çorak araziye döndü. Havadan dronla görüntülenen kuraklık manzarası görenleri ürküttü.

Kozan Barajı'nda su seviyesi düştü: Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Barajda bulunan teknenin ise kuraklık nedeniyle tüm turları iptal edildi. Kozan'da kilometrelerce çekilen su ile geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan tarihi yapı ise yeniden görüntülendi.

Kozan Barajı'nda su seviyesi düştü: Tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Barajda su seviyesi yüzde 16 seviyesine kadar geriledi. Emsal Uçar, barajın kurumak üzere olduğunu kaydederek, "Barajımız kurumak üzere. Ek bir su kaynağı ile desteklenmesini istiyoruz. Suyumuzu duyarlı kullanalım, boşa harcamayalım" dedi.

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