Mardin'de yüzlerce yıllık çarşılar her pazartesi dua ile açılıyor

Merkez Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Sokul Bakar, Kayseriye ve Hasan Ammar çarşılarında iş yerleri bulunan esnaf, 4 yıldır iş yerlerinin önünde Şirindede Camisi İmamı Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde toplu dua ederek, hayırlı ve bereketli kazanç dileğiyle kepenk açıyor.

Osmanlı dönemine özgü "esnaf duası" geleneğini yeniden canlandıran esnaf, duanın ardından işyerlerini açıp müşterilerini bekliyor.

İmam Fatih Yılmaz, Artvinli olduğunu, 4 yıl önce Mardin'e atandığını söyledi.

Kadim bir gelenek olan ayetlerle, hadislerle iş yerlerini açma kültürünü yeniden canlandırmak için esnafla görüştüğünü anlatan Yılmaz, halkın ve esnafın teveccühüyle 4 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

"Kadim geleneğimizi yaşatmamız önemli"

Her pazartesi günü tarihi 3 çarşıda esnafla toplu dua ettiklerini, ticari ahlaka yönelik ayet ve hadisler okuduklarını dile getiren Yılmaz, esnafın bu ayet ve hadisleri kendine şiar edindiğini kaydetti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dua geleneği Osmanlı'dan bu yana sürüyor. İmam ve esnaf sabah namazından çıkar ve hep beraber dua ederler ve satışa öyle başlarlar. Bu bir ahilik geleneği. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu çarşılar kadim çarşılar, kadim geleneğimizi burada yaşatmamız daha bir önem katıyor. Çarşılar bir semtin, bir beldenin, bir şehrin kalbi gibidir. Başka şehir ve ülkelerden gelenler ilk önce çarşı esnafıyla muhatap olur. Ticarette ahlak önemli. Çarşıdaki esnaf ne kadar ahlaklıysa bu şehir 'ahlaklı ve temiz insanlar' diye anlatılır. Bu gelenek unutulmuştu. Elhamdülillah, yeniden canlandırdık. Umarım bütün pazarlara yayılır."

"İnşallah bereketli olur, her yere yayılır"

Esnaf Hüseyin Olğaç (58) ise tarihi Sokul Bakar Çarşısı'nda 15 yıldır esnaflık yaptığını, 4 yıldır da iş yerlerini dua ederek açtıklarını söyledi.

Olğaç, "Bu çarşı yüzyıllardır var. Eskiden burada sabah namazından sonra dualar edilip, iş yerleri açılırdı. Hocamız sayesinde 4 yıldır dua edip iş yerimizi açıyoruz. İnşallah bereketli olur, her yere yayılır" diye konuştu.

Esnaf Ethem Sağlam da 1300 yıllık tarihi Kayseriye Çarşısı'nda yıllardır hizmet verdiklerini anlatarak, çarşıda geçmişteki dua geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sağlam, "Hocamız buraya geldikten sonra bu geleneği yeniden başlattı. Çok memnun olduk, inşallah devam eder. Eski bir gelenek yeniden canlandı. Bütün esnaf bir araya geliyoruz, sabah duamızı ediyoruz. İnşallah hayırlı olur" dedi.