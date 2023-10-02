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Türkiye
İHA 02.10.2023 12:37

Isparta’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Isparta’da dün akşam saatlerinde iki grubun sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı.

Isparta’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Olay dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Deregümü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ö. ve S.Ö. isimli şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları R.A. ve R.O’yu tabanca ve bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında karın bölgesinden bıçak ile sağ ayağından tabanca ile vurulan R.A. ile elinde kırık oluşan R.O. ambulans ile SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından olay yerinden yapılan incelemede 2 adet boş kovan bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler H.Ö. ve S.Ö. ise aynı gece Deregümü köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken hastaneye kaldırılan ve R.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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