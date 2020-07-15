Abdi İpekçi ve Kazım Karabekir mahallelerinde, katıldıkları bir düğünde temaslı pozitif vakaların görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 80 kişinin yaşadığı 6 binanın karantinaya alınmasına karar verildi.

6 kişide koronavirüs tespit edildi

Düğüne katılanlardan 3 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı ve temaslı oldukları 3 kişiye daha virüsü bulaştırdıkları, vaka sayısının halihazırda 6 kişi olduğu ifade edildi.

Darıca Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından karantinaya alınan binalara gıda kolisi bırakıldı.

"Asker uğurlamaları, düğün ve eğlencelerimiz kabusa dönebilir"

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, koranavirüsün ilçede görüldüğü ilk günden itibaren verilen emek, gösterilen çabanın ne yazık ki son günlerde anlamını yitirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün organizasyonunda 3 pozitif vakanın ve temaslılarının fütursuzca davranması 6 adreste karantina uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Gayretli çalışmalarımız sonucunda vakaların sıfıra indiği son dönemde bu ve buna benzer olayların yaşanması, bizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı fevkalade üzmüştür. Darıca'da yaşayan tüm halkımızdan ricamız, maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uyulmaları, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması, kalabalık ortamlardan uzak durmaları, iş yerlerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmaları ve Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına riayet etmeleridir. Unutulmamalıdır ki, asker uğurlamaları, düğün ve eğlencelerimiz kabusa dönebilir. Kendiniz ve sevdikleriniz için virüse davetiye çıkarmayın."