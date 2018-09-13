Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar binalara sığındı, sürücüler araçlarını kapalı otoparklara çekmeye çalıştı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlarda hasara yol açtı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt katlardaki iş yerlerini su bastı.

Yayalar yürümekte, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kent sakinlerinden Özgür Coşkun, yağışın başladığı sırada dolmuşta olduğunu belirterek, "Dolmuşta ilerlerken bir anda patır kütür diye sesler gelmeye başladı. Dolmuşun içi adeta korku filmlerindeki gibi oldu. Ben daha önce bu kadar büyük dolu görmemiştim. Arabaların kaportaları zarar görürken camları kırıldı." dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli yağış ve dolunun kentte etkili olduğu, su taşkınları nedeniyle iş yerlerini su bastığına, dolunun araçlarda maddi hasara yol açtığına işaret edildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş başkanlığında belediyede kriz masası oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin kentte dolu ve sağanağın oluşturduğu zararlara karşı 24 saat görevde olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kentin muhtelif yerlerinde yağışa bağlı oluşan olumsuzlukların ortadan bir an önce kaldırılması için ekiplerimiz görevini kesintisiz olarak yerine getirecektir. Vatandaşlarımızdan meydana gelen olumsuzluklara karşı belediyemizle kısa sürede irtibata geçmelerini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA