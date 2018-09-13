FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de 9 farklı ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 53 asker şahıs ile 15 asker şahıslardan sorumlu örgüt yöneticilerinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne getirilen 53 asker şüpheliden 18’i etkin pişmanlıktan, 3’ü değişen delil durumundan savcılıktan serbest bırakıldı. Savcılık diğer 32 asker şüpheli ile 15 sivil örgüt yöneticilerini ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de 23'ü asker şüpheli ile 3 örgüt yöneticisinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9 asker ile 12 örgüt yöneticisini ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları ve haklarında başka kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 17 asker şüpheli şahıs ile 3 örgüt yöneticisi firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonu kullanan ve alınan itirafçı beyanlar ile yapılan teşhisler doğrultusunda aralarında muvazzafların da bulunduğu 71 asker ile örgütün sözde 18 asker sorumlusu dahil, toplam 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA