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Cezaevinden kaçtı 'drone'dan kaçamadı

Çanakkale'de Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, saklandığı tarlada yeri "drone" yardımıyla tespit edilip yakalandı.

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Cezaevinden kaçtı dronedan kaçamadı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Olayın meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.

Ekipler, aramalarda "drone" yardımıyla firari hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit
edilen firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.

(Videosu hazırlanıyor...)

Kaynak: AA

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