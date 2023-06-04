Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.06.2023 13:25

Kastamonu'daki Horma Kanyonu tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bölgede etkili olan kuvvetli yağışlar sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde ziyarete kapatıldı.

Kastamonu'daki Horma Kanyonu tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı

Kastamonu'da dün etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrasında Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinde yaşanan sel sebebiyle birçok iş yeri ve evi su bastı. Yaşanan selin ardından Pınarbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirler sebebiyle ilçede bulunan Horma Kanyonunun bugün için ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Pınarbaşı Kaymakamlığında yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda olusuzluk meydana gelmemesi amacıyla Horma Kanyonu yürüyüş yolu 4 Haziran Pazar günü için ziyarete kapatılmıştır. Mağduriyet yaşanmaması adına ziyaret planlayan tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kastamonu Yağış
Sıradaki Haber
MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı
14:23
LGS soru ve cevapları yayımlandı
13:58
Azerbaycan Başbakanı Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kutladı
13:40
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
13:06
MİT ve TEM'den ortak çalışma: FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Adana'da havaların ısınmasıyla artan karpuz hasadı sürüyor
Adana'da havaların ısınmasıyla artan karpuz hasadı sürüyor
FOTO FOKUS
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ