Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolu Çuhadoruğu mevkisinde yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada araçta bulunan Ferda Bayrak, Fatma Aydın, Murat Aydın ve Enes Aydın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Aydın, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ağlı ilçesi Yağlıca mevkisinde ise Sadettin Çak idaresindeki otomobil, yol kenarındaki kaya ile ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan Efe Çak ile Zehra Oksal, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: trafik Kazası kastamonuSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 17:20
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