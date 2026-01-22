Açık -0.6ºC Ankara
AA 22.01.2026 06:32

Kastamonu'da tarihi konak küle döndü

Kastamonu’da üç katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki evin çatısına sıçradı. Yangında konak tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kastamonu'da tarihi konak küle döndü

Merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan üç katlı tarihi konakta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısında büyük oranda hasar oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

