Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da su seviyesi yükseldi 4 köprü yıkıldı
Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar sularının erimesi ve su seviyesinin yükselmesi sebebiyle yıkıldı.
Kastamonu’da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi Sel
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