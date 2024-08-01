Kastamonu'da silahlı saldırganın ateş açtığı polis şehit oldu

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen İsmail Bayam, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bir apartmanın giriş katındaki ailesinin evine girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Zanlı etkisiz hale getirildi

Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru A.A'nın tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehit polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan, görevi esnasında şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.Makamı ali olsun."

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Şahsın il merkezindeki ikamet adresine saat 9.30'da operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Düzenlenen operasyonda firari şahıs tarafından evden açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, yaralanan görevliler ivedilikle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Nevşehir doğumlu polis memuru Ahmet Şahan'ın yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Olay yerinde özel harekat ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari şahsın evde rehin olarak tuttuğu annesi sağ olarak çıkarılmış, firari İsmail Bayam etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."