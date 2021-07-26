Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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