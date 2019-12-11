Türkiye
Kastamonu'da minibüs hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 3 ölü11 Aralık 2019 Çarşamba 11:22 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:28
Kastamonu Devrekani ilçesinde minibüs karşı şeride geçerek hafriyat kamyonu ile çarpıştı . Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu'nun Davrekani ilçesinde meydana geldi.
Karşı şeride geçen minibüs, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: trafik Kazası kastamonu kaza