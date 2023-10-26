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Türkiye
AA 26.10.2023 11:43

Kastamonu'da köy yangını: 47 ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Alevler sonucu 47 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da köy yangını: 47 ev küle döndü

Yağcılar köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve evlerin birbirine yakın olması nedeniyle büyüyen yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu dün akşam kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında 47 ev kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Evlerin büyük çoğunluğu boştu

Evlerin yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvanlar ile tarım aletlerinin de zarar gördüğü yangın dronla görüntüledi.

Köy muhtarı Osman Namlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını anlatarak "Ahır ve samanlıklar hariç 47 ev yandı. Yanan ziraat aletleri var, traktör var. Hayvan sayısını da tam tespit edemedik. Dağda olan hayvanlar var, hayvanların tam olarak nerede olduğunu bilemiyoruz. Çoban alıp götürdü herhalde" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Namlı, evlerin büyük bir çoğunluğunun yaz aylarında kullanıldığını, yangın sırasında boş olduğunu belirtti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kastamonu'da köyde yangın: Alevler 43 evi sardı
Kastamonu'da köyde yangın: Alevler 43 evi sardı

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