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Türkiye
AA 26.10.2023 11:24

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

İlçe merkezi ile kırsal Hamzabey Mahallesi arasındaki yolda karşı yönlerden gelen Mehmet Furkan D'nin kullandığı SUV tipi otomobil ile Mehmet Necati K. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Hamzabey-Mobilya İhtisas OSB seferini yapan minibüsteki Cansu B., Sema C., Ali G., Recep Ö., Orhan K., Mihriye K., Ozan K., İbrar İ. ve Elif U. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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