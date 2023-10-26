Erzurum'da zincirleme kaza: 23 yaralı

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen, özel bir yaşlı ve engelli merkezi personel servisi, kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı.

Halk otobüsünün önündeki bir otomobile vurması sonrası arka arkaya bulunan 3 otomobilin de karıştığı kazada, 23 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, trafik ekiplerinin incelemeleri ve araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.