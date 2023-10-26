Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2023 10:55

Erzurum'da zincirleme kaza: 23 yaralı

Erzurum'da, personel servisi, özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'da zincirleme kaza: 23 yaralı
[Fotograf: AA]

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen, özel bir yaşlı ve engelli merkezi personel servisi, kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı.

Halk otobüsünün önündeki bir otomobile vurması sonrası arka arkaya bulunan 3 otomobilin de karıştığı kazada, 23 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, trafik ekiplerinin incelemeleri ve araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Dolandırıcılar "sahte mahkeme kararı" linkiyle mağdur ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ