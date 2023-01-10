Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da iki katlı evde yangın
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da iki katlı evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
İsmailbey Mahallesi Nuhoğlu Sokak'ta Nazmiye Geçit'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.
Dumandan etkilenen Nazmiye Geçit'e sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Son Haberler
- 18:21
- 17:56
- 17:34
- 17:29
- 17:23
Sıradaki Haber
Hamsinin kilogramı 35 liradan satılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz