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Türkiye
İHA 05.11.2023 23:06

Kastamonu'da düğün yemeğinden 7 kişi zehirlendi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da düğün yemeğinden 7 kişi zehirlendi
[Fotograf: İHA]

İnebolu ilçesine bağlı Uğrak köyü Musrat Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe katılan davetliler, düğün yemeğinden yedi. Bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı  şikayetleri ile rahatsızlanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra aynı şikayetlerle rahatsızlanan üç kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların düğün yemeğinde tavuklu pilav yedikleri öğrenildi.

Uğrak Köyü Muhtarı Fatih Efe, "Köyümüzde Musrat Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 kişi zehirlendi. 2 kişi daha geliyor, şu anda yoldalar" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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