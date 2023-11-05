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Türkiye
İHA 05.11.2023 21:06

Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ağrı merkez Havaalanı Kavşağı’nda E.B. yönetimindeki otomobil, Ağrı merkezden Havaalanı’na gitmek isterken, Hamur ilçesinden gelen M.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan Y.B., Y.B., R.B., Y.B. ve H.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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