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Türkiye
AA 05.11.2023 19:07

Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

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