Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kastamonu’da Göç İdaresi Başkanlığı binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki binalara da sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Kastamonu’da Göç İdaresi Başkanlığı binasının çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü binalarına da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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