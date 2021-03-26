Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.
Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Örenbaşı Köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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