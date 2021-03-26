Dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor.

Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kaynaktan çıkarak gelen su ise son dönemde azaldı. Suyun azaldığını fark eden çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri, yaptıkları araştırmayla akarsu yatağına kaçak borular döşendiğini tespit etti.

Kaçak borulardan bölgedeki otel, motel ve pansiyonlara su alındığını belirlendi. Vatandaşlar çektikleri görüntüler ve fotoğraflarla durumu CİMER'e şikayet etti.

Valilik ve Savcılık harekete geçti

İddialar üzerine Muğla Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma açtı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kullanım olup olmadığını mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, boruların bulunduğu kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölgede inceleme başlattı.

"Kelebekler ölüyor, doğa mahvoluyor"

Bölgede tekne kaptanlığı yapan Mustafa Çamcı, Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun azalmasıyla doğanın yok olacağını söyledi.

Çamcı, "Son yıllarda Kelebekler Vadisi'ndeki şelalede su almayacak kadar azaldı. Bunun sebebi buradaki otel ve pansiyon gibi işletmelerin çeşitli nedenlerden borularla suyu işletmelerine taşıması. Bunun zararını Kelebekler Vadisi fazlasıyla görüyor. Doğa mahvoluyor. Kelebekler ölüyor" dedi.