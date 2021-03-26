Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Foseptik çukuruna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş bir arazide hayvanlarını otlatan vatandaşlar bir atın foseptik çukuruna düştüğünü gördü.
Atı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çukuru genişleterek atı bulunduğu yerden çıkardı.
Temizlenen at, sahibine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
Sıradaki Haber
Kelebekler Vadisi'nden su çalma iddiasına soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz