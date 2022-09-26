Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da balık tutmak için denize açılan kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan kişiden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde İlyasbey köyü mevkisinden balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'den haber alınamadı.
Kerempe Feneri mevkisinde teknesi bulunan Çelen'in yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Etiketler: Balıkçılık Kastamonu
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