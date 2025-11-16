Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.11.2025 22:27

Kastamonu'da 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kastamonu'da 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlardan İsmail Ünlü, yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

ETİKETLER
Gıda Zehirlenmesi Kastamonu Zehirlenme
Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki bazı seferlere hava engeli
22:12
Adalet Bakanlığı "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarını yalanladı
22:06
Antalya'da rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
22:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Bahis soruşturması genişleyebilir
21:36
DSİ 1389 personel alımı yapacak
21:18
İşgalci İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef aldı
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı
Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ