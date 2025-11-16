Açık 5ºC Ankara
AA 16.11.2025 20:57

Karabük'te devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen araçtaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Karabük'te devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde E.K. idaresindeki araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'te devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. ve Yusuf Berat K'nin kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K., A.K., R.E.K., H.N.K., Z.K. ve M.K. yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

