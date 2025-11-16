Antalya'da rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Serik'te yaşayan bir iş insanı, Antalya'da bir kurumdaki işinin yapılması karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin, 1 milyon lira rüşvet talep edildiğini iddia ederek adli makamlara başvurdu.

Seri numaraları alınan 400 bin lira, iş insanı tarafından eski Serik CHP ilçe başkanı Yusuf Etli'ye teslim edildiği sırada operasyon düzenlendi. Etli, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

2018 ile 2020 yılları arasında CHP Serik İlçe başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Yusuf Etli ile birlikte, suça karıştığı iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Yusuf Etli ile 1 kişi tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.