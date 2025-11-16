Parçalı Bulutlu 3.9ºC Ankara
TRT Haber 16.11.2025 22:01

Antalya'da rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Serik'te yaşayan bir iş insanı, Antalya'da bir kurumdaki işinin yapılması karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin, 1 milyon lira rüşvet talep edildiğini iddia ederek adli makamlara başvurdu.

Seri numaraları alınan 400 bin lira, iş insanı tarafından eski Serik CHP ilçe başkanı Yusuf Etli'ye teslim edildiği sırada operasyon düzenlendi. Etli, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

2018 ile 2020 yılları arasında CHP Serik İlçe başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Yusuf Etli ile birlikte, suça karıştığı iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Yusuf Etli ile 1 kişi tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Antalya CHP
Karabük'te devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
