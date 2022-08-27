Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, bugün öğleden sonra Kastamonu genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akşam saatlerine kadar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kastamonu Hava Durumu Sağanak
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