İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08-22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 576 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 3 bin 316 kök kenevir, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.