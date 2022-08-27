Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'de jandarma ekiplerince 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İzmir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08-22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.
Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 576 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 3 bin 316 kök kenevir, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz