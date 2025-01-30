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Türkiye
AA 30.01.2025 19:57

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren 78 kişi için anma programı düzenlendi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler anıldı
[Fotograf: AA]

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu grup, Grand Kartal Otel önünde toplandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, burada yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden 78 kişinin acılarını yüreklerinde yaşadıklarını, hepsinin anıları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Yangının bilimin ve tekniğin gereklerinin yerine getirilmemesi ve mevzuatlara uyulmaması nedeniyle felakete dönüştüğünü söyleyen Koramaz, oteldeki yangın algılama, söndürme ve uyarı sistemleri ile yangın kaçış yollarının tekniğe uygun olmadığını kaydetti.

Koramaz, "Mecliste araştırma komisyonu kurulmuş. Bu komisyonun çalışmalarını da titizlikle takip edeceğiz. Yangının ilk gününde izlenimlerimizi il koordinasyon kurulumuzun yaptığı basın açıklamasıyla paylaşmıştık. Kısa süre sonra ilgili odalarımızın hazırladığı çok daha kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yangının tüm sorumluları yargı önünde hesap verene kadar süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da yangında hayatını kaybedenlerin anısı karşısında saygıyla eğildiğini dile getirerek, doğal olaylarda ve kazalarda neden bu kadar ağır bedeller ödendiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yangında hayatını kaybedenlerin anısına otelin bahçe duvarının üzerine kırmızı karanfiller ile "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler bıraktı.

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