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Türkiye
DHA 30.01.2025 17:39

Bartın'da iş yerinin tavanı çöktü

Bartın'da bir telefon aksesuarı dükkanında tavan çökmesi sonucu, iş yeri sahibinin arkadaşı boşluğa düştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde, telefon aksesuarı satan dükkanda meydana geldi.

İş yeri sahibi Emre Sesver'in (52) arkadaşı üst kata çıktığı sırada tavan çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü.

Olay anını anlatan Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan anladım, arkadaşın da bacağında herhangi bir sorun olmadı. Olay biraz komik oldu. Biz de tavanı tamir ettirdik" dedi.

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