Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.01.2025 17:22

Usulsüz çakar kullanımına 276 bin lira ceza

Samsun'da usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edilen otomobilin sahibi ve sürücüsüne 138 bin 172’şer lira para cezası uygulandı.

Usulsüz çakar kullanımına 276 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde denetim yaptığı sırada çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü T.D'nin usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edildi. Sürücü T.D'ye ve otomobilin sahibine Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesince 138 bin 172'şer lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, otomobil trafikten 30 gün men edilirken, T.D'nin ehliyetine 30 gün el konuldu.

ETİKETLER
Denetim Samsun
Sıradaki Haber
Öğretmeni yumruklayan veliye 4 bin 40 lira para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Vergi İletişim Merkezi geçen yıl 1 milyondan fazla çağrıya cevap verdi
17:31
Fransa Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti
17:19
Öğretmeni yumruklayan veliye 4 bin 40 lira para cezası
17:03
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'taki "Kış-2025 Tatbikatı" 20 ülkeden katılımla sürüyor
17:00
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
17:04
Gazze'de son 24 saatte enkaz altından 42 kişinin naaşı çıkarıldı
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
FOTO FOKUS
Sağlık Bakanlığından "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin video paylaştı
Sağlık Bakanlığından "Özel Hastaneler Yönetmeliği"ne ilişkin video paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ