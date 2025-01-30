Usulsüz çakar kullanımına 276 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu üzerinde denetim yaptığı sırada çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü T.D'nin usulsüz çakar lamba kullandığı tespit edildi. Sürücü T.D'ye ve otomobilin sahibine Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesince 138 bin 172'şer lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, otomobil trafikten 30 gün men edilirken, T.D'nin ehliyetine 30 gün el konuldu.