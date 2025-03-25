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Türkiye
DHA 25.03.2025 19:07

Kartalkaya yangın faciası: İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, gözaltına alındı.

Kartalkaya yangın faciası: İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Rapor hazırlandı

Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırlayarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespit edildi.

Kartalkaya yangın faciası: İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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