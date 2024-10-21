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Türkiye
AA 21.10.2024 13:35

Kartalkaya sezona hazırlanıyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya sezona hazırlanıyor: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
[Fotograf: AA]

Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 4 gündür aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığı kayak merkezinin zirvesinde 15 metreye ulaştı, tesislerin bulunduğu alanda 10 santimetre olarak ölçüldü. Bölgede zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 45 metreye kadar düştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otelde sezon hazırlıkları başladı.

Otellerde tamirat ve tadilat yapılıyor, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte de çalışmalar sürüyor.

Kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.

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