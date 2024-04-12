Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2024 06:07

Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı

İstanbul Kartal'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ise takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Farklı araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sakarya'da tek katlı evde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Depremzede çift bayramı yeni konutlarında kutluyor
06:49
Gaziantep'te kuvvetli yağış bekleniyor
06:40
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki mülteci kampına baskında bir Filistinliyi öldürdü
07:07
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
06:25
ECB Başkanı Lagarde: Faiz oranı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak seviyede
06:16
Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin yüzde 2,8 büyümesi bekleniyor
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozdağ Film Platoları bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ