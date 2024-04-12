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Türkiye
İHA 12.04.2024 02:27

Hakkari'de sağanak: Bir iş yeri su altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış sonrası bir iş yeri su altında kaldı.

Hakkari'de sağanak: Bir iş yeri su altında kaldı
[Fotograf: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede sağanak yağış, heyelan ve sel uyarıları yaparken, Yüksekova'ya bağlı köyler ve mahalleler sular altında kaldı. 

Yağış sonrası ilçenin Cengiz Topel Caddesindeki bir giyim mağazasını su bastı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İş yeri sahibi Kemal Kayak, kendi imkanlarıyla zarar gören elbiseleri çıkartmaya çalıştı.

Maddi zararın büyük olduğunu belirten Kayak, "Günlerdir ilçede yoğun yağışlar var. Hayat durma noktasına gelmiş durumda. Bugün de bizim iş yeri tamamen su altında kaldı. Su tahliyesini ve elbiselerimizi çıkarıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

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