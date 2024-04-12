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Türkiye
İHA 12.04.2024 02:23

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: Kazada 9 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Pazarcık - Narlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 6 yaralının ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor. Kazaya karışan minibüs olay yerinden kaldırıldı. 

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