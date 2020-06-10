Haber Giriş: Kaynak: AA
Kartal'da yediemin otoparkında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da bulunan yediemin otaparkında çıkan yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yakacık Mahallesi Vatansever Caddesi'ndeki yediemin otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede diğer araçlara da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı otomobil ve motosikletlerde de ufak çaplı hasar oluştu.
Etiketler: yedieminSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:24
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