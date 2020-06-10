Olay, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde meydana geldi.

Orhan Küpeli yönetimindeki Küçükçekmece minibüsüne binen Aysel Tunceri, ineceği yere yaklaşınca oturduğu koltuktan kalkarak ücretini vermek istedi.

Bu sırada sürücünün fren yapması sonucu kadın bir anda dengesini kaybederek açık kapıdan yüz üstü yola düştü.

Araçtakilerin ve çevredekilerin uyarısı üzerine minibüs şoförü aracı durdururken yaralı kadın için sağlık ekibi ve polise haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler yüz ve başından yaralandığı belirlenen evli ve iki çocuk annesi Aysel Tunceri'yi hastaneye kaldırdı.

"Başından yaralanmıştı"

Kadının düştüğünü gören esnaf Sebahattin Vural, "Araç hareket halindeydi. Kadın minibüsten düştü. Sağ gözünün üzerinden başından yaralıydı. Şoföre 'Niye kapın açık' deyince 'yolcu indirdiğim için' diye cevap verdi. Kadın da o sırada para vermek istiyormuş" dedi.

"Minibüsün kapısı açıktı"

Minibüslerin özellikle yaz aylarında sürekli kapıları açık gittiğini belirten bir otobüs şoförü "Kapıları açık çoğunun. Düşünmüyorlar insanlar düşer diye. Bir önlem alınması lazım. Belki hava sıcak diye belki virüsten dolayı bilmiyorum ne düşünüp açıyorlar" diye konuştu.

Polisler minibüs şoförü Orhan Küpeli'yi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor.