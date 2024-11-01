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Türkiye
AA 01.11.2024 22:41

Kartal'da işçiler greve gitti, sokaklarda çöp birikti

İstanbul Kartal'da toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine işçilerin grev kararı nedeniyle bazı mahalleler çöp içinde kaldı.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı iş bırakma eylemi 3'üncü gününde devam ediyor.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı bazı mahallelerdeki konteynerlerin etrafında çöpler birikti.

Esnaf Taşkın Taş, dün kurulan semt pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Kartal'da işçiler grevde, çöpler yollarda
Kartal'da işçiler grevde, çöpler yollarda

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

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