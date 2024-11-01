Artvin'de heyelan yolu kapattı

Karadeniz Sahil Yolu Arhavi bölgesinde heyelan meydana geldi.
Yağışlar sonrası kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.