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Türkiye
İHA 01.11.2024 18:09

Artvin'de heyelan yolu kapattı

Artvin'nin Arhavi ilçe girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi ile kapanan Artvin Rize karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Artvin'de heyelan yolu kapattı
[Fotograf: İHA]

Karadeniz Sahil Yolu Arhavi bölgesinde heyelan meydana geldi.

Yağışlar sonrası kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.

Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. 

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