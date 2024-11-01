Önüne geçtiği kamyona geri manevra yaparak çarpıp kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda seyir halindeki damperli kamyon Aşağı Işıklar kavşağında beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki başka bir damperli kamyon önünde durduktan sonra geri geri gelerek çarptı.
Kazada, öndeki kamyonun çarpması sonucu kupa kısmı büyük ölçüde zarar gören kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Çarpan kamyonun sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı.
Yaşanan olay anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Jandarmanın, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği kamyon sürücüsünü yakalarken, kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem yaptığı bildirildi.