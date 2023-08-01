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Türkiye
AA 01.08.2023 06:55

Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edilirken, 15'inin tedavisi sürüyor.

Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Bursa-Kars seferini yapan otobüsün, dün sabah saatlerinde Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi.

Kazada yaralanan 15 kişinin Kars, Iğdır ve Erzurum'daki hastanelerde tedavileri sürüyor. Ağır yaralı 4 kişinin yoğun bakımda tedavi edildiği belirtildi.

Sürücü Murat Y'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

8 kişi hayatını kaybetmişti

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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